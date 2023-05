"Ao fim de sete anos é que o presidente vai começar a presidir"

Os comentadores da CNN Portugal, Anabela Neves e Sebastião Bugalho, analisaram esta manhã, no CNN Hoje, a declaração de Marcelo Rebelo de Sousa, que prometeu que será um Presidente "mais atento" e "interventivo" no resto do mandato, depois da perda de confiança no primeiro-ministro António Costa. Para Anabela Neves, "o que o presidente fez foi presidencializar mais o regime", já Sebastião Bugalho lamenta que Marcelo tenha esperado tanto para entrar em funções.