"Fomos surpreendidos esta semana por um processo judicial com suspeitas muito graves que determinaram a minha demissão", afirma António Costa na sua declaração ao país.

"Sem me querer substituir à Justiça, não posso deixar de partilhar com os meus concidadãos que a apreensão de envelopes de dinheiro no gabinete de uma pessoa que escolhi para comigo trabalhar, mais do que magoar pela confiança traída, envergonha-me perante os portugueses e aos portugueses peço desculpa".