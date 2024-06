Com a chegada do verão, as idas à praia e exposição ao sol aumentam. Mas há que ter cuidados. Os dermatologistas recomendam a utilização de protetores solares.

Os portugueses sabem escolher e aplicar os protetores certos? É verdade que não se devem utilizar protetores do ano anterior? O que deve fazer se apanhar um escaldão? A dermatologista Alexandra Osório responde a estas e outras questões que vão ajudá-lo a proteger a pele