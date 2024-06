APAV ajuda quatro idosos vítimas de violência por dia com os casos a crescer 10% em 2023

Está a aumentar o número de idosos que são vítimas de crime e violência. No Dia Internacional de Sensibilização sobre a Prevenção da Violência contra as Pessoas Idosas, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima volta a chamar a atenção para o tema. Começou com uma campanha que lembra que os direitos humanos "não expiram com a idade".