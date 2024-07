Apesar da apreensão internacional, Israel pronto para ataque em "grande escala" no Líbano

Depois do ataque do Hezbollah - que matou doze crianças - Israel mobiliza a sua máquina de guerra contra o Líbano e a perspetiva de um conflito alargado e fora de controlo renova a apreensão internacional. Os Estados Unidos avisam o maior aliado no Médio Oriente que um ataque em grande escala pode criar um novo conflito regional e deixar a região fora de controlo.