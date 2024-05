Apesar da condenação em tribunal, Trump ainda pode chegar à presidência

As últimas sondagens apontam para umas presidenciais renhidas em novembro de 2024 nos Estados Unidos, depois de Donald Trump ter sido o primeiro ex-presidente a ser condenado por casos criminais na história do país.

Os membros do júri consideraram, de forma unânime, que o antigo presidente - e muito provável candidato dos Republicanos à Casa Branca - é culpado das 34 acusações no processo que envolve a atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels.

O tribunal considerou provado que Trump tinha conhecimento do esquema fraudulento organizado com o advogado Michael Cohen para pagar o equivalente a pouco mais de 120 mil euros (130 mil dólares) para que a atriz não revelasse que tinha mantido com Trump um encontro sexual.