Apesar da polémica, Governo mantém total confiança no novo provedor da Santa Casa

Paulo Alexandre Sousa é o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Depois do anúncio feito pela ministra, gerou-se uma de Lisboa. Depois do anúncio feito pela ministra, gerou-se uma polémica devido a um caso judicial que remonta a 2019, quando foi multado em 2900 euros e proibido de exercer cargos bancários em Moçambique durante três anos por ter agido em conflito de interesses. Paulo Alexandre ganhou o recurso e por isso o Governo sublinha que mantém total confiança no escolhido para suceder a Ana Jorge.