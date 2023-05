Apesar de Lula colocar Portugal entre os culpados pela guerra na Ucrânia, Governo português diz que isso "não é embaraço nenhum"

João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, desvaloriza as recentes declarações do presidente brasileiro, que este domingo colocou toda a UE - o que inclui Portugal - entre os culpados pela guerra na Ucrânia - e coloca ainda Zelensky e Putin num mesmo plano de responsabilidades pelo que está a acontecer. O caso está a criar grande agitação política porque Lula vai ser recebido no Parlamento português no 25 de Abril - a Iniciativa Liberal, por exemplo, já disse que Portugal "não devia receber no 25 de Abril um aliado de Putin como é Lula"