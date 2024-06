Apoia invasão da Ucrânia e recebe promessa nuclear: Kim Jong-un recebeu Putin na Coreia do Norte

Vladimir Putin e Kim Jong-Un assinaram um pacto militar que está a gerar apreensão em todo o mundo. Na visita de 24 horas do presidente russo a Pyongyang, os dois países comprometeram-se a ajudar-se mutuamente em caso de ataque militar a qualquer um deles. Ao mesmo tempo, a Rússia garante mais munições para usar na Ucrânia em troca de uma possível ajuda no programa nuclear da Coreia do Norte.