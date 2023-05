Após protesto, Santos Silva exclui Chega de visitas ao estrangeiro. “Atitude vingativa, infantil e ditatorial”, diz Ventura

Lula da Silva terminou a visita a Portugal logo após o discurso no Parlamento e viajou para Espanha. Mas, as sequelas ficaram e Augusto Santos Silva decidiu excluir os deputados do Chega de visitas a parlamentos estrangeiros. André Ventura aproveitou o momento e diz que foi ameaçado por um segurança de Lula no Parlamento.