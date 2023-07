Após rebelião de Prigozhin e notícias de afastamento, Gerasimov volta a aparecer em público

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens do comandante das Forças Armadas durante um briefing. É a primeira vez que Valery Gerasimov é visto em público desde a rebelião do Grupo Wagner, mas as imagens também surgem depois de notícias de que o general tinha sido afastado da liderança das operações na Ucrânia.

Recorde-se que a saída de Gerasimov era uma das principais reivindicações de Yevgeny Prigozhin, cuja rebelião foi terminada após negociações lideradas pelo presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.