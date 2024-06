Uma das maiores empresas tecnológicas do mundo, a Apple, anunciou um novo capítulo revolucionário na integração da inteligência artificial com o telemóvel. O iPhone vai incluir aquilo que a empresa chama a inteligência Apple, baseada na tecnologia do ChatGPT.

Acontece que Elon Musk não gostou nada de ter sido preterido neste avanço e ameaça com uma guerra tecnológica sem precedentes.