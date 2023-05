Chegou, esta quinta-feira, aos cinemas o novo filme da Disney sobre a Pequena Sereia.

Apesar do romance e tradição que sempre cativaram o público, a escolha de uma personagem afrodescendente provocou uma vaga de comentários racistas, mesmo antes da estreia.

O realizador contou à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) que ficou perplexo, e também revelou que as primeiras imagens do filme foram captadas em Portugal, ao largo da Nazaré.