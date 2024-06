Estão na Alemanha mas não esquecem Portugal, afinal, é preciso "manter as tradições". No Centro Português de Osnabrück, que tem 550 sócios, não há bilhetes para os jogos da Seleção, mas há um clube de futebol, um supermercado apenas com produtos portugueses e, claro, um rancho folclórico. A reportagem é dos enviados especiais da TVI João Paiva e Tiago Donato.