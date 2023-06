Francisco J. Marques foi condenado no caso dos emails do Benfica: um ano e 10 meses de prisão com pena suspensa para o diretor de comunicação do FC Porto.

Diogo Faria, diretor de conteúdos do Porto Canal, também foi condenado, no mesmo processo, a nove meses de prisão com pena suspensa. Os dois arguidos vão ter ainda de pagar 10 mil euros a Luís Filipe Vieira.