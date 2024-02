Ariana Grande partilha 'Yes And' com Mariah Carey. O álbum que vai chegar em março antecede o regresso ao Cinema com 'Wicked'

Cerca de um mês depois do lançamento de 'Yes And' e já com o streaming e as pistas de dança conquistados, Ariana Grande lança uma nova versão com Mariah Carey. O tema é o primeiro single de 'My Eternal Sunshine', o novo álbum (sétimo da carreira e primeiro em 4 anos) que há-de chegar ao mercado a 8 de março. O remix marca o reencontro das duas artistas, depois da gravação de 'Oh Santa' para um especial de Natal de Mariah Carey em 2020.