Arranca o julgamento do caso BES, mais de dez anos após a queda do banco. Recorde o maior e mais complexo processo judicial português em curso

Arrancou o julgamento do maior e mais complexo processo judicial português, mais de dez anos depois da queda do BES. O caso conta com 18 arguidos - 15 pessoas e três empresas - acusados de um esquema bancário para desviar dinheiro para as várias empresas offshore do GES e proveitos próprios da família e administradores. Ricardo Salgado é o principal arguido, mas não é o único a responder por dezenas de crimes.