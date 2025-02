Arriba na Praia da Califórnia cede devido a sismo. Moradores alertam APA para edifícios em risco

O sismo desta segunda-feira provocou a derrocada de parte significativa de uma arriba na Praia da Califórnia, em Sesimbra. A ocorrência não fez qualquer ferido, mas deixou a descoberto um problema antigo: é que no topo da falésia há vários edifícios, habitacionais e de turismo.

No final do ano passado, um conjunto de moradores interpôs uma ação contra a Agência Portuguesa do Ambiente, a exigir uma intervenção na falésia e a alertar para episódios como o que acabou por acontecer, na sequência do abalo de terra.