"As acusações sinistras de Lula da Silva" fazem com que "não possa ser recebido sem protesto" no 25 de Abril: Pacheco Pereira

O presidente brasileiro esteve no centro de várias polémicas, na passada semana, depois de ter criticado os Estados Unidos e a União Europeia - o que inclui Portugal -, que considera estarem a instigar a guerra na Ucrânia ao enviar armamento. O comentador da CNN Portugal José Pacheco Pereira considera que as acusações do líder brasileiro fazem com que este não possa vir às cerimónias do 25 de Abril sem ser alvo de protesto.

