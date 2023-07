"As baixas de material ucraniano, em termos de carros de combate e veículos blindados, são cerca de dez mil"

O coronel Mendes Dias, comentador da CNN Portugal, explica os avanços russos na frente do Donbass, a contraofensiva ucrâniana e as expectativas do Ocidente, sublinhado a decisão da Ucrânia de avançar mesmo sem a capacidade aérea necessária, mas também a necessidade de verificar se existe movimentação de tropas russas, que possam ou não incluir o grupo Wagner, para a Bielorrússia.