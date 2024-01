Miguel Sousa Tavares analisa as buscas da Polícia Judiciária (PJ) e do Ministério Público (MP) na Madeira, que culminou com três detenções, incluindo do presidente da Câmara do Funchal, e com o presidente do Governo Regional da Madeira a ser constituído arguido por suspeitas de crimes de corrupção e outros crimes associados.

O comentador da TVI analisa ainda o plano económico apresentado pela Aliança Democrática (AD) e o conflito no Médio Oriente.