"As grávidas portuguesas têm hoje razões para estarem mais seguras do que estavam há meio ano". Montenegro deixa ainda uma promessa para o futuro

O primeiro-ministro recusou comentar o caso do bebé que nasceu hoje numa ambulância na Ponte 25 de Abril. Luís Montenegro também nada disse sobre a mulher que esperou uma hora para ser atendida no Hospital das Caldas da Rainha com uma forte hemorragia. Apesar da gravidade das duas situações, o primeiro-ministro garante que as grávidas estão agora mais seguras do que estavam quando tomou posse.