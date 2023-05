As ondas de choque após a denúncia de assédio sexual na Universidade de Coimbra

Uma das mulheres que acusa Boaventura de Sousa Santos de assédio é uma deputada estadual brasileira. No Chile, onde o sociólogo participa na Feira do Livro, uma investigadora recusou-se a participar num debate com Boaventura. O professor universitário e o investigador Bruno de Sena Martins estão suspensos do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.