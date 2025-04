“As pessoas deixaram de ter estigma relativamente à procura de psicólogo”

A bastonária da Ordem dos Psicólogos diz que os portugueses têm “menos estigma relativamente à procura de psicólogo”. Sofia Ramalho olha com otimismo para as quase 359 mil chamadas feitas para a Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS 24 desde 2020, apontando ainda que tal mostra que hoje em dia “há mais acesso” à procura desse apoio. “Este é um passo importante para as pessoas poderem obter esta ajuda”