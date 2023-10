Há movimentos na zona de Zaporizhzhia, próximos de Melitopol, relata Carla Rodrigues. A enviada especial da CNN Portugal fala ainda em avanços em redor de Bakhmut. "Até à tomada de Bakhmut leverá ainda o seu tempo porque é uma operação extremamente morosa", diz.

Carla Rodrigues dá ainda conta do aproximar do inverno, que é "extremamente preocupante". Com o tempo frio, voltam as recomendações de regressar aos abrigos pelas autoridades, mas "as pessoa aprenderam a viver com a guerra".