"As pessoas sabem que vivem hoje melhor do que em 2015". Costa destaca legado do Governo na Alemanha

António Costa está prestes a sair de cena, mas o discurso que fez esta terça-feira na Alemanha, por ocasião dos 50 anos da fundação do Partido Socialista, quase pareceu um momento de campanha. O primeiro-ministro demissionário defendeu o legado do seu Governo e disse que os portugueses sabem bem que vivem hoje melhor, do que viviam há 8 anos.