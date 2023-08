No último dia do evento que trouxe centenas de milhares de pessoas a Lisboa, Carlos Moedas já tem planos para o reaproveitamento do altar-palco e do Parque Tejo.

"Eu tenho tido muito interesse", garante o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, numa entrevista exclusiva à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal). "Não quero construção, não quero imobiliário, quero um parque verde para as pessoas".