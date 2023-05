"As relações internacionais decorrem entre Estados e não entre pessoas que se gosta ou não"

Paulo Portas analisa a visita de Lula da Silva a Portugal e sublinha que a sua posição sobre a guerra na Ucrânia ficou esclarecida ao mesmo tempo em que o presidente brasileiro "terá percebido que o discurso que fez à saída da China não seria sustentável na Europa" e, nessa matéria, foi o Presidente da República que "deixou absolutamente claro que há uma diferença entre Portugal e o Brasil nessa matéria".

No seu habitual espaço de comentário, Portas reitera ainda os difíceis primeiros 100 dias da presidência de Lula da Silva e volta a defender que o atual presidente só foi eleito, “porque do outro lado estava Bolsonaro”. “Lula não controla o congresso e tem de fazer pactos para conseguir aprovar os seus projetos, o que não é fácil”, sobretudo nas pastas económicas.

Já numa antevisão às celebrações do 25 de abril, Paulo Portas lembra que as relações internacionais decorrem entre Estados e não entre pessoas. “Espero que no dia 25 de abril, com mais ou menos gosto, saibamos todos defender a dignidade externa de Portugal”.