As relações, os negócios e os ganhos investidos em artigos de luxo. A teia que liga Armando Pereira, Jéssica e Hernâni Vaz Antunes

A TVI, do grupo da CNN Portugal, teve acesso aos mandados de busca que levaram à detenção do cofundador da Altice, Armando Pereira. A Operação Picoas é uma ramificação de outra que, em 2021, levou à detenção do então presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

Foram as escutas telefónicas que permitiram aos inspetores da Autoridade Tributária investigarem as movimentações de Armando Pereira, Hernâni Vaz Antunes e a filha deste, Jéssica Vaz Antunes, que as autoridades consideram testa-de-ferro do pai. Durante três anos, os inspetores reuniram provas de um alegado esquema milionário que terá lesado o Estado em mais de 100 milhões.