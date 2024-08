Assassínio de um dos líderes do Hamas prejudica processo de paz, admite Biden. "A América é responsável", acusa o Irão

O presidente dos Estados Unidos diz que o assassinato do líder político do Hamas não ajuda aos esforços para que haja um cessar-fogo em Gaza. Ismail Haniyeh foi entretanto sepultado esta sexta-feira em Doha, no Catar. O Irão promete castigar Israel e o mesmo fazem os seus aliados do Hamas, do Hezbollah e dos Houthis