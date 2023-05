No momento em que Frederico Pinheiro falava na comissão de inquérito à TAP, as assessoras do Ministério das Infraestruturas e também a chefe de gabinete de João Galamba emitiram um comunicado em nome próprio no qual acusam o ex-adjunto de mentir sobre os incidentes do dia 26.

As responsáveis insistem que foram agredidas, que houve uma bicicleta atirada contra um vidro do ministério e que as imagens de videovigilância provam que Frederico Pinheiro está a mentir.