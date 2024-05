Associação Sara Carreira volta a abrir candidaturas para bolsas de estudo

Já estão abertas as candidaturas para as bolsas de estudo da Associação Sara Carreira. São mais de 40 os jovens que tem ajudado financeiramente, ao longo dos últimos três anos, não só no pagamento das propinas, mas também na garantia de alojamento e alimentação. As inscrições para as novas bolsas encerram no próximo dia 31 de maio.