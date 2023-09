A Ucrânia afirma que decepou o comando da frota russa do Mar Negro. As forças ucranianas dizem que o ataque com dois mísseis Storm Shadow contra o quartel-general da frota, na cidade de Sebastopol, na Crimeia ocupada, matou o almirante Viktor Sokolov e mais 34 oficiais da armada russa.

A Rússia não se pronunciou ainda sobre esta reivindicação, que parece confirmar a crescente capacidade da Ucrânia atacar muito para lá das linhas da frente.