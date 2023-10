No seu habitual espaço de análise, no Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), Paulo Portas aborda, entre outros temas, os ataques sem precedentes do Hamas contra Israel.

O comentador não tem dúvidas de que "um ataque com esta escala tem de ter planeamento", com "diversos meios" empenhados, terrestres, aéreos e navais e um sistema de comunicações "absolutamente extraordinário".