Israel foi esta madrugada alvo de ataques lançados a partir de posições no Irão, no Iraque, no Iémen e no Líbano.

A defesa israelita garante que intercetou 99% dos drones e dos mísseis mas, ainda assim, os que passaram a linha de defesa fizeram estragos e provocaram vítimas.

Duas bases militares foram atingidas e 20 pessoas ficaram feridas, entre as quais uma criança de sete anos, que ficou com ferimentos graves.