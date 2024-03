Estes fundamentalistas têm demonstrado uma especial capacidade de organizar massacres de enorme violência em países tão distintos que exigem um diferente tipo de análise em relação ao que estamos habituados.

Desde logo porque o principal inimigo do ISIS-K é o regime talibã do Afeganistão, que aos olhos de muitos é ele próprio um símbolo de opressão e do terror fundamentalista.

Os serviços de informações norte-americanos acreditam que o grupo poderá atacar alvos no Ocidente muito em breve.