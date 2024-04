Volker Turk, o Alto Comissário dos Direitos Humanos da ONU, diz que está horrorizado com a descoberta de valas comuns com centenas de cadáveres perto de hospitais em Gaza, depois de semanas de bombardeamentos do exército de Israel.

As declarações de Turk surgem depois de ter sido anunciada a descoberta de mais de 70 novos corpos, elevando o número para quase 300. O governo israelita não comenta e no terreno continuam os bombardeamentos em todo o território do enclave.