Depois da noite eleitoral, o Chega está em grande destaque nos media internacionais. Tanto a Bloomberg, como The New York Times, The Guardian e entre outros, referem-se ao partido de André Ventura como extrema-direita. Em contrapartida, nem todos os media portugueses utilizam essa expressão. Porque será? Terá o mesmo peso?

No mundo anglo-saxónico, a extrema-direita traduz-se num “grupo de pessoas cujas opiniões são as mais conservadoras”.