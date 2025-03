Atropelamentos de ciclistas não são novidade no país

Só nos primeiros dias do ano morreram cinco ciclistas atingidos por viaturas em vários locais do país. O caso mais mediático aconteceu na altura do Natal, quando Pedro Sobral, na altura presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, morreu na Avenida da Índia, em Lisboa. Nesse acidente, tal como no deste domingo, o condutor pôs-se em fuga.