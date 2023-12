Auditoria do Santa Maria confirma que primeira consulta das gémeas foi pedida pela secretaria de Estado da Saúde

Presente na Comissão de Saúde, a presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte EPE, Ana Paula Martins, a requerimento do PS e a requerimento potestativo da IL, revelou que “a auditoria ontem foi finalizada e está a ser enviada ao Ministério da Saúde e à IGAS”.

Ana Paula Martins fez questão de ler aos deputados a declaração: "Eu vou ler. Os controlos internos implementados no tratamento de doentes com atrofia muscular espinal, onde a terapêutica utilizada foi o Zolgensma, no período de 2019 a outubro de 2023 (eu recordo que falamos de 10 crianças) na sua admissão, tratamento e monitorização asseguram o cumprimento da legislação em vigor e das operações em todos os aspetos, exceto na referenciação para a primeira consulta da especialidade de Neuropediatria de dois doentes que foram referenciados ao departamento de Neuropediatria pela secretaria de Estado da Saúde, segundo registo em dossier clínico com consulta marcada por via telefone, não tendo sido cumprido o disposto na portaria n.º 147 de 2017 artigo 8.º. Esta é a conclusão em termos do acesso à primeira consulta”.