Aumentam as críticas ao ataque israelita no Líbano

As reações ao ataque israelita em solo libanês não se fizeram esperar. Os Estados Unidos já garantiram que vão apoiar Israel com o envio de milhares de soldados para o território, mas, em sentido contrário, vários países já condenaram a incursão israelita no Líbano e o secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou a um cessar-fogo imediato.