Aumento da inflação está abaixo das previsões, diz Centeno

Para o governador do Banco de Portugal, o aumento da inflação homóloga em novembro não põe em perigo a estabilidade dos preços e a trajetória positiva da conjuntura económica. Numa aula a alunos do secundário em Coimbra, Mário Centeno alertou, no entanto, para a necessidade de ter de haver almofadas para eventuais choques que possam surgir na economia