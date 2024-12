Aumento de casos de cancro da mama: rastreio começa mais cedo em 2025 - agora inclui mulheres de 45 anos

O rastreio do cancro da mama em Portugal será alargado a mulheres dos 45 aos 74 anos a partir de janeiro de 2025. A decisão segue a recomendação da DGS e visa responder ao aumento de casos em mulheres mais jovens. O Presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro Vítor Veloso explica que a mortalidade diminuiu, apesar do aumento do número de casos