Convidado da CNN Portugal, João Goulão, diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, analisa o aumento do consumo de drogas em Portugal.

O diretor-geral admite que este aumento "está relacionado com alguma dificuldade dos serviços públicos e dos parceiros da área do social e do privado em dar resposta às dificuldades acrescidas que a população vai sentindo".