Autarca de Idanha-a-Nova foi condenado por roubo de obras de arte mas nada lhe acontece

O caso tem oito anos. A sentença já transitou em julgado, mas Armindo Jacinto mantém o braço de ferro com a artista Cristina Rodrigues. Em 2015 guardou-lhe grande parte do espólio, mas nunca lho devolveu e até chegou a oferecer dois quadros à ex-ministra Ana Abrunhosa como prenda de casamento. Quando o tribunal o obrigou a devolver as peças à artista, sete delas estavam completamente destruídas. O juiz ordenou-lhe então que pagasse 330 mil euros a Cristina Rodrigues, mas o socialista nunca pagou. A divida já vai em 460 mil euros e Armindo Jacinto continua sem pagar.