Autarcas criticam destituição do conselho de administração da ULS de Almada e dizem que novo presidente "não tem tanta experiência"

Está a ser critica a decisão de destituir o conselho de administração da Unidade Local de Saúde Almada, que inclui o Hospital Garcia de Orta. As críticas chegam dos autarcas de Almada e do Seixal. O presidente da Câmara de Almada considerou a decisão "inaceitável". Quem também não concorda é o autarca do Seixal, Paulo Silva.