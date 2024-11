Autarquia de Idanha-a-Nova arrasta processos ao longo de uma década

O autarca Armindo Jacinto soma várias polémicas na contratação pública. Em agosto, por exemplo, comprou um armazém avaliado em 87 mil euros por 375 mil. Ninguém percebeu até hoje para que servirá esta infraestrutura que permanece fechada, mas em Idanha-a-Nova é dito que quem lucrou com o negócio foi o tio da mulher do autarca, que era o dono do armazém