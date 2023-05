Autoridades britânicas fazem ligação com família McCann durante as novas buscas

As autoridades britânicas estão em Portugal, a acompanhar as buscas de novos indícios que reforcem a teoria alemã de que Christian Brueckner é o responsável pelo desaparecimento de Maddie.

O correspondente da CNN Portugal no Reino Unido explica que se tratam dos oficiais que fazem a ligação com a família McCann e comunicam algum aspeto que seja relevante nestes dias.

Óscar Cordeiro lembra que em 2014, as autoridades britânicas estiveram a investigar perto do local, mas acabaram por não ter qualquer tipo de conclusão. Isto porque, em 2012, a polícia do Reino Unido havia desvalorizado o suspeito alemão e, 10 anos depois, equacionou suspender qualquer tipo de atividade e arquivar o processo.

Contudo, há cerca de três meses, surgiu a informação de que teria mais fundos para continuar a investigar o desaparecimento de Maddie.