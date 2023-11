Está em curso uma missão da Organização Mundial de Saúde no Hospital de Al-Shifa para assegurar a evacuação total do estabelecimento. Cerca de 32 bebés prematuros conseguiram ser transferidos para hospitais no Egipto.

Ao mesmo tempo, continuam os bombardeamentos no centro e no sul da Faixa de Gaza. Só na manhã de domingo, 30 palestinianos morreram.