Auxílio à imigração ilegal. Rede aproveitava falhas no sistema e falsificava dados nas manifestações de interesse

Ministério Público deduziu acusação num processo que envolve a chamada "manifestação de interesse" por parte dos imigrantes que querem entrar em Portugal, um documento que, a partir de agora e com as novas regras, já não vai servir para a autorização de residência. Neste caso, são mais de uma dezena os arguidos acusados do crime de auxílio à imigração ilegal após terem montado uma rede que se aproveitou das fragilidades do sistema português